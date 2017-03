Continuar a ler

O Brasil vai realizar uma jornada dupla de qualificação para o Mundial'2018, com as partidas agendadas com Uruguai e Paraguai para os próximos dias 23 e 28, ao passo que a Suécia vai disputar um encontro com a Bielorrússia, de qualificação para o Mundial'2018 (dia 25) e um particular com Portugal (dia 28). Os dois jogadores, que não prestaram qualquer declaração, estavam visivelmente cabisbaixos, horas depois do Benfica ter empatado frente ao Paços de Ferreira (0-0)

Em semana de encontros de seleções nacionais, começaram esta manhã as movimentações nos aeroportos dos jogadores internacionais. Ederson e Lindelöf foram os primeiros jogadores do Benfica a partirem este domingo do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.O guarda-redes do Benfica viajou pelas 9H15 para o Brasil, tendo chegado ao aeroporto acompanhado por um responsável do Benfica, ao passo que o defesa sueco Lindelöf partiu pelas 10H55.

Autor: Valter Marques