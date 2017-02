Continuar a ler

"Não há aqui estastísticas, só estamos focados no jogo", garantiu Ederson, esperando "sair vencedor" e antevendo um jogo que "vai ser complicado".



A terminar, o guardião das águias garantiu que o facto de Taffarel, treinador de guarda-redes das seleção do Brasil ter elogiado os seus desempenhos, não o deixa mais nervoso em véspera de um jogo importante para a Liga dos Campeões. A razão é simples.



Tranquilidade. Esta foi a nota dominante do discurso de Ederson na conferência de imprensa de antevisão do encontro entre Benfica e Borussia Dortmund dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.Questionado sobre a forma como o Benfica pretende parar a artilharia pesada no ataque do vice-campeão alemão, o guardião encarnado garantiu que a equipa está "a trabalhar para pará-los" e recusou-se a comentar estastícas, que dão ligeiro favoritismo neste encontro à formação germânica.

Autor: João Lopes