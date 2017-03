Ederson chega em Paços de Ferreira à meia centena de jogos pela equipa principal e, aos 23 anos, será o segundo guarda-redes estrangeiro mais novo a atingir este registo na história do emblema da Luz. Em 1994, Michel Preud’homme foi o primeiro jogador estrangeiro nesta posição, mas seria o falecido Robert Enke a tornar-se no mais jovem forasteiro a chegar à meia centena de jogos pelos encarnados. A 10 de dezembro de 2000, também com 23 anos (mas menos 105 dias de vida do que Ederson terá no próximo sábado), o alemão contratado no ano anterior chegou ao seu 50.º jogo pelo Benfica. Ederson é, neste caso, o brasileiro (com passaporte português) mais jovem a atingir o feito.