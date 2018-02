Ederson deixou elogios a um guarda-redes que o ajudou aquando da sua passagem pela Luz. O agora guardião do Manchester City revelou o contributo que Júlio César teve na sua progressão de águia ao peito"No Benfica vivi dois anos maravilhosos e conquistei cinco troféus. Encontrei lá o Júlio César e ele ajudou-me bastante. Deu-me muitos conselhos e ensinou-me muitas coisas. É um guarda-redes que conquistou inúmeros troféus e que alcançou muito no futebol europeu. Melhorei muito falando com ele e vendo-o treinar. Aprendi mesmo muito com ele", explicou em entrevista à UEFA, esta terça-feira.O internacional brasileiro, agora com 24 anos, foi contratado pelo Benfica ao Rio AVE em 2015 e saiu para Inglaterra no último verão. A 9 de março de 2016, fez a estreia na Liga dos Campeões pelos encarnados, algo que coincidiu com a qualificação das águias para os quartos-de-final: "Estreei-me na Champions League num jogo contra o Zenit. Estava calmo, embora fosse um jogo muito importante para o Benfica. Penso que estive bem e foi um momento muito importante na minha carreira. Fiz algumas boas defesas e tenho excelentes memórias desse jogo. Depois, nos quartos-de-final, encontrámos o Bayern Munique. Sabíamos que íamos enfrentar uma grande equipa, curiosamente orientada pelo meu atual treinador. Dissemos a nós mesmos que íamos jogar sem medo e mostrar que também tínhamos qualidade. Realizámos uma grande exibição mas, infelizmente, acabámos por perder 1-0. Ainda assim, foi uma grande experiência."

Autor: Flávio Miguel Silva