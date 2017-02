As votações decorrem até sexta-feira no site da UEFA

Ederson é candidato a jogador da semana da Liga dos Campeões. O guarda-redes do Benfica , cujas defesas frente ao Borussia Dortmund , entre as quais um penálti, foram fundamentais para a vitória do encarnados na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, está nomeado ao lado de Robben ( Bayern Munique ), Di María ( PSG ) e Benzema ( Real Madrid ).