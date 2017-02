Continuar a ler

Já na SportTV garantiu que o facto de poder ser chamado à seleção canarinha não mexe com ele. "Isso não acontece comigo. Não sou um jogador acomodado. Estou tranquilo e não penso nas coisas que falam sobre mim. Se tiver que acontecer tudo bem, se não acontecer vou trabalhar duro para ter essa oportunidade", frisou.



Sobre o encontro, Ederson foi pragmático. "Foi muito difícil, sabíamos da qualidade da equipa do Borussia. No jogo estava tudo em aberto e tínhamos que aproveitar. Fui feliz e consegui ajudar a equipa", referiu, antes de acrescentar: "A frente de ataque deles é muito forte, são muito rápidos, criou-nos muitas dificuldades. Mas a equipa estava preparada para os ataques do Borussia."

Estes foram os momentos de glória de Ederson contra o Dortmund

Ederson foi a figura do encontro frente ao Borussia Dortmund, com várias defesas de alto nível, parando inclusivamente um penálti cobrado por Aubameyang. Uma exibição para recordar, ainda por cima com tanta olhos postos nele, seja Cláudio Taffarel, adjunto da seleção brasileira, ou os espiões dos grandes clubes da Europa.Talvez por isso, o guardião tenha admitido que o seu futuro pode passar pela saída da Luz. "Promessas ninguém pode fazer. Tenho o objetivo de alcançar a minha história aqui no Benfica como o Luisão. Hoje é mais difícil, porque aparecem grandes clubes, mas o meu foco está totalmente no Benfica. Trabalhar duro no dia a dia e cabeça tranquila", salientou o jovem brasileiro, de 23 anos, em declarações à RTP.

Autor: Alexandre Moita