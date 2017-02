Continuar a ler

Número dois da equipa técnica, Sylvinho presenciou o FC Porto-Sporting, no passado dia 4, e vai estar no Dragão para acompanhar o embate entre os dragões e a Juventus.



Esta terça-feira, Sylvinho está na Luz, acompanhado do antigo guarda-redes.



Ederson, recorde-se, foi convocado para a Copa América o ano passado, mas uma lesão afastou-o da competição antes desta se iniciar. Número dois da equipa técnica, Sylvinho presenciou o FC Porto-Sporting, no passado dia 4, e vai estar no Dragão para acompanhar o embate entre os dragões e a Juventus.Esta terça-feira, Sylvinho está na Luz, acompanhado do antigo guarda-redes.Ederson, recorde-se, foi convocado para a Copa América o ano passado, mas uma lesão afastou-o da competição antes desta se iniciar.

Fejsa cometeu penálti mas Ederson brilhou logo a seguir

Sylvinho e Taffarel, da equipa técnica da seleção brasileira, estão esta terça-feira no Estádio da Luz, com o objetivo de ver o guarda-redes do Benfica, Ederson, em ação.A presença dos adjuntos de Tite enquadra-se numa série de observações planeadas pelos responsáveis do escrete, para fevereiro, na Europa. No total, são 15 jogos, além de treinos de algumas equipas, como o Real Madrid.

Autor: Nuno Martins