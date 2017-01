Continuar a ler

O brasileiro deixou ainda uma mensagem para jovens do Centro de Estágio do Seixal, para que possam atingir o seu patamar: "Não desistam. Muito foco, muita força de vontade e crer. Trabalhei muito para chegar onde estou hoje e esta mensagem é também para eles. Não desistam e corram atrás do sonho".



Questionado sobre a receita para o bom momento que a equipa do Benfica atravessa, Ederson foi claro: "Deve-se à amizade. É o principal. A amizade e o respeito. O nosso balneário é uma família e isso tem sido fundamental. A união dentro do campo resulta nos bons resultados".

Ederson percorreu rapidamente o último ano e meio no Benfica, salientando a sua evolução no dia em que renovou contrato com as águias."Evoluí muito, ganhei experiência e maturidade e isso conta muito. Têm sido momentos importantes na minha vida e tenho aprendido bastante. Estou muito feliz, muito grato por ver que o meu trabalho está a ser reconhecido. Espero contribuir dentro do campo. O segredo? Está na mentalidade. Tudo começa aí", frisou o guarda-redes à BTV.

Autores: Filipe Pedras e Luís Miroto Simões