Após duas derrotas no campeonato [5-2 com o Portimonense e 1-0 com o Desportivo das Aves], o jogador revela que a paragem na competição foi benéfica para a sua equipa."Estamos bem, apesar de sabermos que os últimos jogos não foram iguais aos que temos habituado os nossos associados nem correspondem à nossa qualidade. A paragem foi boa para assimilar ideias e corrigir o que tínhamos feito de errado nos últimos jogos", admitiu.Confrontado com a possibilidade de o principal perigo dos benfiquistas ser o avançado Jonas, melhor marcador do campeonato, Edinho prefere valorizar o coletivo das águias, apesar dos elogios que faz ao brasileiro."O Jonas é um jogador fantástico, mas o Benfica vale pelo seu todo. Para nós, será sempre perigoso deixá-lo só. Como ponta-de-lança admiro-o bastante. Já o conhecia de Espanha quando jogava no Valência", lembrou.Edinho venceu a Taça de Portugal em 2012 ao serviço da Académica e não esconde o sonho de repetir o feito."Tive a felicidade de ganhar a Taça e tenho a ambição de vencê-la outra vez. Colegas meus que nunca a ganharam também têm esse objetivo. É um troféu fantástico que premeia a segunda prova mais importante em Portugal", sublinhou.Na partida com o Benfica, o treinador José Couceiro está impedido de utilizar cinco jogadores: Vasco Fernandes e César (ambos castigados), Patrick, Adebanjo e Yannick Djaló (lesionados).O Vitória de Setúbal, 15.º classificado do campeonato da Liga NOS, com 10 pontos, e o Benfica, terceiro com 26, defrontam-se pelas 18:15 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, em partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal, que será dirigida pelo árbitro João Capela, da Associação de Futebol de Lisboa.