Já o diretor-técnico, Fredi Bobic, preferiu ser mais cauteloso e garantiu que o ruído à volta do jogador pode tornar-se prejudicial no processo. "Penso que já se falou muito sobre este tema, especialmente por parte dos seus representantes. Não faz sentido voltar a falar sobre isso, creio que o melhor é mantermos algum silêncio sobre este assunto", disse o antigo jogador referindo-se ao internacional suíço. Aliás, o Eintracht já está à procura de atacantes que possam substituir Seferovic.



À espera de Vieira



Os responsáveis do Eintracht Frankfurt querem resolver a situação de Seferovic com alguma celeridade. O diretor-desportivo do clube alemão, Bruno Hübner, assumiu pela primeira vez o interesse do Benfica e, nesta fase, só espera para saber se as águias querem já o jogador, e pagar 2 milhões de euros, ou se pretendem esperar até junho para o contratarem a custo zero."Neste momento não podemos pensar só na situação do Seferovic. Também é preciso ver se o Benfica quer já o jogador ou se vai esperar pelo final da época", assume o responsável germânico que, como é natural, pretende negociar já com a SAD encarnada, mas também não descarta a possibilidade de mantê-lo no plantel até ao final de maio. "Se ficar creio que não haverá quaisquer problemas. Estou certo que nestes últimos anos o Eintracht entrou no seu coração", acrescentou o dirigente à imprensa germânica, no regresso da equipa a Frankfurt.

Autores: João Soares Ribeiro e Pedro Ponte