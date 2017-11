A hipótese de terminar a carreira na Região Autónoma, onde tudo começou, é uma hipótese que o defesa não descarta: "Nunca se sabe... Por que não terminar aqui nos Açores? Nunca podemos pôr as coisas de parte."



Eliseu recordou ainda o título de campeão europeu por seleções conquistado no verão de 2016: "Olhando para trás, para aquele dia 10, foi um momento muito marcante nas nossas carreiras e ficará para sempre nas nossas memórias."

Eliseu sublinhou o seu desejo de continuar ao serviço do Benfica. O lateral-esquerdo de 34 anos termina contrato com as águias no final da temporada mas manifestou a vontade de permanecer na Luz."Ainda é cedo para tomar uma decisão, ainda agora começou a época, mas toda a gente sabe que a minha vontade é continuar", disse o internacional português à RTP3, após ser homenageado pela Junta de Freguesia de Conceição, na Ilha Terceira (Açores), de onde é natural.