Eliseu voltará a ser titular numa partida da Liga dos Campeões, algo que irá suceder pela segunda vez esta época, depois do empate na Turquia, frente ao Besiktas (3-3). Recuperado da lesão que o afastou dos relvados durante cerca de dois meses, Eliseu aproveitou o facto de Grimaldo ainda continuar entregue aos cuidados da enfermaria do Seixal para recuperar o lugar no onze, nas partidas do campeonato.

Algo que se vai repetir na Champions, onde a partir de agora terá, teoricamente, lugar cativo, tendo em conta que Grimaldo, o outro lateral-esquerdo de raiz da equipa, está fora da lista de jogadores para a prova milionária. Uma opção da equipa técnica do Benfica, tendo em conta a longa paragem do espanhol por lesão.

