Lista de convocados:



Guarda-redes – Ederson e Júlio César;



Defesas – Lisandro, Luisão, Lindelof, Jardel, André Almeida e Nélson Semedo;



Médios – Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Franco Cervi, Rafa e Celis;



Avançados – Jonas, Mitroglou e Gonçalo Guedes.

A saída de Eliseu e os regressos de Lindelöf e Salvio são as notas de destaque na lista de convocados do Benfica para o duelo com o Tondela, marcado para as 16 horas de sábado, isto em relação à anterior convocatória, para o encontro a meio da semana, frente ao Leixões, da Taça de Portugal.O lateral esquerdo campeão da Europa, que fora convocado para o encontro com a equipa de Matosinhos, mas que viu esse encontro da bancada, fica desta feita de fora dos 20 escolhidos, na qual entra o colombiano Guillermo Celis. Desta lista, diga-se, irão cair dois elementos, para fazer a ficha de jogo com 18 elementos.

