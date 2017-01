Continuar a ler

Para os responsáveis benfiquistas esta é a postura a ter, mesmo que no seio do clube se reclame pontos perdidos ligados a erros de arbitragem nos jogos com o V. Setúbal, Marítimo e Boavista.



A arbitragem de Luís Ferreira no sábado serve também, no entender dos encarnados, para calar as vozes que apontam benefícios à equipa de Rui Vitória. Aliás, no emblema da Luz alega-se precisamente o contrário, ou seja que em caso de dúvida, nesta altura, os árbitros apitam a desfavor do Benfica.



O Benfica aposta no silêncio como posição pública a tomar em relação ao trabalho de Luís Ferreira, no embate com o Boavista, que terminou com um empate (3-3), e no qual o árbitro protagonizou uma má noite. Os responsáveis encarnados entendem que, para já, a tranquilidade é o melhor caminho, mas prometem uma atenção cada vez maior em relação ao que vai acontecendo nos relvados todas as semanas.No fundo, esta estratégia já foi a assumida por Rui Vitória logo após o final do jogo. "Houve um conjunto de circunstâncias atípicas, mas isso fica para quem de direito. Não quero que digam que fui corrosivo com a arbitragem. Não começámos bem, houve coisas menos agradáveis e, depois, uma reação fantástica", afirmou o técnico, sendo esta a postura que os dirigentes encarnados entendem que todos no clube devem ter, nesta altura.

Autores: Filipe Pedras e Vanda Cipriano