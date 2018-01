Úmaro Embaló está a um passo de ser confirmado como novo reforço do Leipzig , clube onde também alinha o português Bruma. Tal comoavança esta quinta-feira, o empresário do extremo dos juniores do Benfica viajou para a Alemanha com Luís Filipe Vieira para ultimar os detalhes da transferência de um jovem que, assume Catió Baldé, "pode tratar-se de um futuro jogador de seleção A"."O Leipzig tem a mesma politica de formação de jovens, por isso tanto eu como o Benfica pensámos em que clube ele - num curto espaço de tempo - pode chegar ao mais alto nível... Pensando no futuro do atleta, vemos no projeto do Leipzig o que melhor se enquadra para dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito na formação do jogador. Ainda é um miúdo, está na formação do Benfica e isso proporcionou-lhe esta oportunidade. Foi descoberto num torneio em Cabo Verde, onde a minha academia da Guiné-Bissau participou. Mal chegou, com 13 anos, começou logo a evidenciar-se. Ganhou vários troféus de melhor jogador, nomeadamente de Sub-16, Sub-17 por Portugal... Não tenho dúvidas que pode tratar-se de um futuro jogador de selecção A", afirmou à Rádio Renascença.E concluiu: "É um miúdo ambicioso, intenso, vivo, que quer ser jogador, tal como Bruma. Ele ligou-me e disse-me: 'sou melhor que o Bruma'. Na altura todos rimos e achámos graça... A determinação e a vontade de vencer dele, são a prova que pode ser um grande jogador de futebol".