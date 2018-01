O Benfica tinha reservado o direito de converter o contrato de formação de Úmaro Embaló em profissional e o clube da Luz irá mesmo acionar essa ferramenta antes de fechar acordo com o RB Leipzig, de forma também a poder garantir alguns eventuais direitos futuros. O Benfica vai acelerar este processo, pois só desta forma as águias poderão negociar, nomeadamente, a possibilidade de ficarem com uma percentagem de mais-valia em futura venda. Além disso, se Embaló tivesse apenas contrato de formação, só poderia abandonar o clube a meio da época se rescindisse e pagasse o valor previsto para o caso.

Assim, ainda antes de fechar acordo com o emblema alemão, o que poderá acontecer no início da próxima semana, a Direção liderada por Luís Filipe Vieira terá de dar este passo, numa situação que não terá qualquer entrave – o jogador de 17 anos irá até protagonizar a mais cara transferência por um jogador tão jovem. Uma mudança que vai deixar os cofres do Estádio da Luz com mais 15 milhões de euros, um valor que poderá ainda vir ainda a aumentar em cinco milhões, mediante o cumprimento de objetivos.

Regra geral, quando um atleta da formação assina contrato, fica desde logo prevista a passagem a profissional. Além disso, fica também estabelecido qual o valor da cláusula de rescisão para uma futura saída. O negócio, esse, será ratificado na reunião do conselho de administração da SAD da próxima segunda-feira, sendo Embaló esperado em Leipzig na próxima quarta-feira.

Autores: Flávio Miguel Silva e Valter Marques