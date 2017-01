Emílio Peixe divulgou esta terça-feira os convocados para o jogo frente à Coreia do Sul, no próximo dia 25 (15 horas), no Estádio Nacional, que se insere na fase de preparação para o Mundial de 2017.O Benfica, com dez jogadores domina a convocatória, que integra os seguintes jogadores: Buta, Diogo Gonçalves, Florentino, Francisco Ferreira, Gedson Fernandes, João Carvalho, José Gomes, Pedro Rodrigues; Ruben Dias e Yuri Ribeiro (Benfica); Pedro Pacheco (Basileia); Diogo Costa, Diogo Dalot, Jorge Fernandes e Bruno Costa (FC Porto); André Ribeiro (Zurique); Luís Maximiano, Pedro Delgado, Pedro Empis, Pedro Silva e Ronaldo Tavares (Sporting); Bruno Almeida (Sp. Braga); e Mimito (V. Guimarães).