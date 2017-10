O 14º aniversário da inauguração do Estádio da Luz, que hoje se completa, vai ser assinalado pelos encarnados com uma emissão especial na BTV, ao longo do dia.

Domingos Soares de Oliveira e Rui Costa, administradores da SAD, deixarão o seu testemunho sobre o recinto, inaugurado a 25 de outubro de 2003, com um triunfo (2-1) diante do Nacional Montevideu.

Continuar a ler