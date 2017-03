Uma homenagem, mais uma, a Eusébio chega dia 23 de março às salas de cinema, mas esta, garante o realizador Filipe Ascensão, é diferente de todas as outras porque "é contada na primeira pessoa". "Eusébio - a história de uma lenda" é um filme, com momentos relatados pelo próprio, e com testemunhos de quem com ele conviveu de perto e que foi, naturalmentem filmado antes da morte do King, que aconteceu a 5 de janeiro de 2014. Alguns, como António Simões e Rui Costa, estiveram na manhã desta terça-feira na Cidade do Futebol, onde foi apresentado o trailer da pelicula, numa cerimónia onde esteve também Sandra Ferreira, a filha maois nova do Pantera Negra, Humberto Coelho, antigo colega de Eusébio, e Pauleta e João Vieira Pinto.



A emoção tomou conta de António Simões, com quem Eusébio partilhou "mais de 15 anos, mais de 600 jogos". "Ele foi o jogo! Sem ele não há jogo de futebol", afirmou o bicampeão europeu pelo Benfica, deixando um final de discurso com voz embargada: "A saudade que tenho dele".





Já Rui Costa falou de Eusébio como "um conselheiro e um amigo", enquanto Sandra Ferreira enumerou muitas das homenagens que o pai teve, mas entende que esta pode ser especial. "Independentemente do clube venham ver. Esta é a grande homenagem ao meu pai", frisou a filha mais nova de Eusébio, que ainda não viu o filme "por opção".

