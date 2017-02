Continuar a ler

Soldini assegurou ainda que "ninguém comunicou o interesse do River", deixando claro que a possibilidade de sair da Luz para rumar aos millonarios... levaria 'nega'. "Diria que não, porque queremos que fique na Europa, está a correr tudo muito bem e tem potencial. Além disso, as pessoas do Benfica até fazem comparativos com o Nico Gaitán, que quando chegou jogava de uma forma e, três anos depois, foi-se embora, porque o Benfica é um trampolim para os grandes clubes de Inglaterra ou, como sucedeu com o Gaitán, para o At. Madrid. Estão surpreendidos com o Franco, pela forma como acelerou a sua integração", destacou.A finalizar, o empresário de Cervi foi questionado em relação ao interesse de clubes alemães no 22 do Benfica, revelando ter até reuniões marcadas. "Ligam-me... Viajarei no próximo mês, numa altura em que têm um jogo de Champions e na qual tenho um par de reuniões marcadas. Mas não é só da Alemanha, mas também de outros clubes europeus", concluiu.