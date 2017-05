Na terça-feira, à imprensa espanhola, Alex Grimaldo abriu as portas à saída do Benfica , mas por agora o seu empresário não parece querer abrir o jogo quanto a novidades relativas ao futuro do lateral esquerdo, que recentemente se sagrou bicampeão nacional pelas águias.Contactado pela Radio Kiss Kiss Napoli, Javier Bruses Manresa recusou falar sobre o interesse do emblema italiano no esquerdino, remetendo quaisquer avanços para o final da temporada. "O agente negou o convite para falar sobre a possibilidade de Grimaldo jogar no Napoles, dizendo apenas que teremos de esperar pelo final da temporada, para ver se há algum contacto entre Napoles e o Benfica quanto a este tema", disse Diego De Luca, comentador da referida rádio.Grimaldo, recorde-se, tem contrato com o Benfica até final da temporada 2020/21, estando blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Autor: Fábio Lima