Na semana passada, a edição de desporto do jornal 'Bild' revelou que o Brondby estaria disposto a pagar 1,5 milhões de euros pelo médio alemão Hany Mukhtar, jogador que está cedido ao clube dinamarquês pelas águias até ao verão e que, em meio ano, deixou boas indicações no histórico clube nórdico. Ora, esta quarta-feira, confrontado pelo portal 'Zero Zero', o empresário do jogador recusou esse cenário e lançou um valor bem mais elevado para cima da mesa."Não acredito que depois da excelente época que o Mukhtar está a realizar no Brondby o Benfica o venda a preço de saldos, por 1,5 milhões de euros. Não acredito que o Benfica, que tão bem sabe vender jogadores para o mercado internacional, o venda abaixo de 10 milhões", disse Paulo Rodrigues, que na mesma conversa se mostrou confiante de que 2017/18 será o ano do jogador germânico nas águias: "Confio que poderá ser aposta na próxima época no Benfica e estar pronto para jogar na equipa de Rui Vitória".Recorde-se que Hany Mukhtar foi contratado pelo Benfica no mercado de inverno de 2015/16, a troco de 500 mil euros, tendo na altura ficado blindado por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Contudo, apesar do potencial que se lhe apontava, o jovem acabou por não vingar na Luz e no Brondby cumpre o seu segundo empréstimo, depois do RB Salzburgo, em 2015/16.

Autor: Fábio Lima