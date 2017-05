Salvador Agra, Hamzaoui e Willyan devem entrar a curto prazo nos quadros do Benfica, mas o destino final não será a Luz. Os responsáveis encarnados pretendem ceder estes jogadores a outros clubes do escalão principal do futebol português onde poderão jogar com regularidade e, ao mesmo tempo, permanecerem sob a atenção da equipa técnica das águias. Esta solução tem sido adotada com regularidade nas últimas épocas. Aliás, o Nacional contou com a cedência de César.