?? We are delighted to announce that Helder Costa has signed for Wolves on a four-and-a-half-year deal. #CongratsCosta pic.twitter.com/jLt0fgVfQh — Wolves (@OfficialWolves) 30 de janeiro de 2017

O Benfica anunciou que a transferência de Hélder Costa para o Wolverhampton foi feita 15 milhões de euros. O atacante, de 23 anos, assinou um contrato com o clube inglês válido por quatro temporadas e meia.Segunda-feira, Hélder Costa mostrou-se "muito satisfeito pelo acordo. "Tenho gostado de cada momento no clube e quero voltar ao trabalho para ajudar o Wolves a regressar à Premier League", adiantou o extremo, perante a satisfação do diretor-desportivo, Kevin Thelwell, e do treinador, Paul Lambert , que sublinharam a satisfação dos proprietários, os chineses da Fosun, pelo acordo alcançado. "Para todos os que estão ligados ao clube, este é um grande momento", frisou Lambert.