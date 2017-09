O Benfica já está no mercado à procura de mais uma guarda-redes e, conforme Record noticiou, Vlachodimos já está a ser negociado. O guarda-redes do Panathinaikos está há muito tempo referenciado pelo Benfica, e até esteve muito perto de ingressar no clube da Luz no último dia de mercado por troca com Ola John, mas o negócio acabou por abortar.A SAD encarnada, agora, está disposta a acelerar as negociações, de forma a não deixar escapar o internacional sub-21 alemão, de 23 anos, que começou a carreira no Estugarda antes de rumar a Atenas.Certo é que a prioridade dos responsáveis encarnados é assegurar jovens guarda-redes que se possam valorizar. Svilar, aos 18 anos, já está a treinar-se sob as ordens de Rui Vitória.