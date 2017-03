Continuar a ler

Em declarações ao sítio do clube, o treinador do Sporting, Hugo Canela, está otimista: "Todos querem ganhar ao Sporting. Estamos numa fase cada vez mais seletiva, em patamares superiores. Mas estamos em todas as frentes, ‘quartos’ da Taça e Challenge, e fase final do Campeonato."



O guarda-redes dos leões, o croata Matej Asanin, perspetivou o embate: "Dependo muito dos meus defesas, mas estamos preparados para mais um dérbi. Já lhes ganhámos duas vezes e acho que somos superiores."



Mariano Ortega, treinador do Benfica, tem o antídoto para ganhar: "Esta é uma prova diferente, o Campeonato é regularidade, na Taça é a eliminar. Temos de dar tudo em campo para conseguir derrotar o Sporting . Vai ser complicado, temos de estar muito bem, porque vamos enfrentar um rival muito forte, com grandes capacidades. Vai ser um grande espetáculo e temos de fazer um grande jogo, de trabalhar muito e de forma coletiva, para ganhar."



O Benfica tem hoje (15h00) uma enorme prova de fogo nos quartos-de-final da Taça de Portugal. A deslocação à casa emprestada do Sporting, no Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada, reveste-se de primordial importância para a turma da Luz na defesa do troféu, num dérbi que é a reedição da final da época transata, realizada, por sinal, no mesmo concelho.Nesse jogo do Feijó, as águias venceram no prolongamento (36-35), mas desde aí só têm somado derrotas com os leões, sempre pela diferença de 3 golos, no Torneio de Viseu (22-25), e no campeonato (25-28, tanto no Casal Vistoso como na Luz).

Autor: Alexandre Reis