Guarda-redes: Ederson, Júlio César e Paulo Lopes;



Defesas: Lisandro, Luisão, Lindelöf, Eliseu, Pedro Pereira, Hermes, Kalaica e André Almeida;



Médios: Filipe Augusto, Samaris, André Horta, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi e Rafa;



Avançados: Raúl, Jonas e Mitroglou.





Jardel não faz parte da lista de convocados do Benfica para o jogo com o Boavista por estar lesionado. O Benfica anunciou, no boletim clínico, que o central fez uma entorse do joelho esquerdo com lesão do ligamento lateral interno.