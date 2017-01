Se para o Benfica este jogo com o Sporting, além da carga emocional que naturalmente acarretam os dérbis, significa a certeza de se manter na liderança do campeonato em caso de vitória ou empate, para os leões é mais uma oportunidade para tentar quebrar um enguiço, pois nunca ganharam ao rival da Segunda Circular no campeonato desde que voltaram à 1ª Divisão, em 2012/13.

E as equipas apresentam-se este sábado na Luz (19h30) com estados de espírito distintos. Os encarnados estão a fazer uma temporada consistente, lideram no campeonato (a única derrota aconteceu na última jornada, em Oliveira de Azeméis) e na Liga Europeia já garantiram a presença nos quartos-de-final. Já os leões, que começaram a época com objetivos ambiciosos e com uma equipa recheada de nomes sonantes, obtiveram uma série de desaires dececionantes (além de já estarem afastados da prova europeia) e encaram este duelo como uma espécie de bálsamo.

"Somos uma equipa nova, estamos a crescer todos os dias e precisamos de dar mais um passo em frente. Este jogo servirá para reafirmar a nossa posição nesta prova. Repetir o triunfo da Elite Cup seria perfeito", disse o treinador Guillém Perez ao site do Sporting, referindo-se ao torneio de pré-época realizado em Coimbra. Na Luz, Pedro Nunes afiança que a derrota em Oliveira de Azeméis "não atirou" a equipa "ao chão". "Será um jogo com contornos diferentes, em que o Benfica, em casa, quererá conquistar os três pontos frente a uma equipa que tem muita qualidade e que vem jogar uma partida importante no que diz respeito às suas aspirações", acrescentou.

Autor: Isabel Dantas