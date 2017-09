Continuar a ler

Gomes da Silva diz que não abdica desse compromisso. "Vejam lá o crime: "atacar quem ataca o Benfica"! Pois é disso mesmo que me acusam! De não me calar perante os ataques ao Benfica! Mas não será esse o primeiro de todos os nossos compromissos? Ou exigimos que, no campo, lutem à Benfica, e cá fora pactuamos com taticismos que só beneficiam os nossos adversários? Há uns que não respondem por serem apenas figurantes, mas outros haverá que não respondem por serem ... uns "figurões"! Pois eu só quero que o Benfica ganhe", acrescenta.

Gomes da Silva frisa que continuará a defender os interesses do Benfica: "A todos eles, a todos os que acham que é sempre cedo para reagir até ser tarde de mais ... respondo que é por aqui que tenho que ir ... até ao penta".