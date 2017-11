Continuar a ler

Já acordei alguém às 4 da manhã, às vezes às 5 da manhã estoua mandar mensagens para alguém do Benfica. É natural. Diria que se calhar sou demasiado chato. Exigente acho que todos somos nesta casa, mas quero fazer as coisas tão depressa que exijo muito das pessoas e a mim mesmo. As pessoas têm de estar disponíveis para me aturar a qualquer hora"



Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, concede uma entrevista à BTV a partir das 21 horas. O presidente das águias irá passar em revista a atualidade do clube e aqui poderá acompanhar, em direto, todas as declarações do líder dos tetracampeões nacionais. A entrevista terá lugar no Museu Cosme Damião, onde estão cerca de 70 convidados para assistir ao vivo.

"Como presidente são 14 anos, mas ligado ao Manuel Vilarinho e presidente da Benfica Estádio são, salvo erro, 16 anos. É um grande orgulho estar estes anos todos, é sinal da confiança de todos os benfiquistas. Todos nos lembramos do que era a situação do Benfica e ao fim destes anos todos ser aquele que tem mais anos de presidência, sinto esse orgulho enorme. Obrigado a todos os benfiquistas.É preciso as pessoas entenderem que reerguer o Benfica... Não era só eu, havia mais gente que dormia poucas horas. Não podemos esquecer Mário Dias, Fonseca Santos, Tinoco Faria... Aquele grande projeto que arranca com a construção do estádio... Foram dias diabólicos. Costumo dizer que mesmo a dormir estou com um olho aberto.