Enzo Pérez, apesar de estar vinculado ao Valencia até junho de 2019, vê com a grado a possibilidade de regressar ao Benfica. O internacional argentino, de 30 anos, já fez saber aos responsáveis encarnados a sua intenção mas esta possibilidade, neste momento, afigura-se muito remota.O médio, no início da temporada, foi titular indiscutível com Pako Ayestarán no banco de suplentes, mas a situação mudou completamente com a entrada do italiano Cesare Prandelli e o avolumar de maus resultados. Mesmo com a saída do técnico transalpino a situação não se alterou e, ontem, na partida com Celta de Vigo relativa à Taça do Rei , Enzo nem no banco se sentou.Insatisfeito em Espanha, o futebolista fez saber que estava disponível para voltar ao clube onde se destacou no futebol europeu. O problema é que entretanto o Benfica já encontrou outras soluções, com a afirmação de Pizzi no miolo e a contratação de André Horta. O rendimento destes dois jogadores aliado ao elevado vencimento auferido pelo sul-americano deve inviabilizar esta possibilidade.