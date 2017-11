A comitiva encarnada só regressa hoje a Lisboa, onde deverá aterrar por volta das 16h30, no Aeroporto Humberto Delgado.Os jogadores, na parte da manhã, ainda realizam um treino no ginásio do hotel onde ficaram instalados nesta deslocação à Rússia, e só depois se deslocarão até ao aeroporto de Moscovo para realizarem o voo com uma duração superior a cinco horas. Amanhã, Rui Vitória vai começar a preparar a partida com o V. Setúbal, agendada para domingo.