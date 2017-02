Continuar a ler

Este parece ser já um ritual. Sempre que um dos elementos coloca termo a períodos negros, ou de seca, todos celebram a preceito. André Almeida, quando se estreou a marcar pelo Benfica, frente ao Leixões, tal como Rafa, diante do Tondela, sentiram total apoio do grupo.



Um sentimento que o próprio Carrillo havia notado, quando assistiu Gonçalo Guedes no triunfo ao V. Guimarães, no jogo da Taça CTT, de Record deu conta na edição de 11 de janeiro e que recordamos ao lado. Até parecia ter sido ele o marcador.

Os primeiros tempos de Carrillo com a camisola das águias não têm sido fáceis, mas o golo e a exibição do peruano, frente ao Arouca, mostraram que o grupo tem total confiança nele.Nos festejos que se seguiram à finalização de classe de Carrillo toda equipa se dirigiu ao jogador para com ele festejar efusivamente o momento, numa clara demonstração de apoio a um dos elementos que tem sido alvo de maior contestação, inclusive dos adeptos da equipa.