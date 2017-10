Continuar a ler

Sobre o adversário, o jogador dos red devils salientou a qualidade das águias e ainda contou que conhece pessoalmente um dos atletas dos encarnados. "Para mim, há vários jogadores perigosos. Não conheço muitos jogadores pessoalmente... conheço o Pizzi, que estudou espanhol comigo. Têm vários jogadores jovens com muita qualidade. É uma equipa boa. Não estão num bom momento, mas isso não quer dizer que não venham aqui lutar pela vitória", considerou.





Sobre o adversário, o jogador dos red devils salientou a qualidade das águias e ainda contou que conhece pessoalmente um dos atletas dos encarnados. "Para mim, há vários jogadores perigosos. Não conheço muitos jogadores pessoalmente... conheço o Pizzi, que estudou espanhol comigo. Têm vários jogadores jovens com muita qualidade. É uma equipa boa. Não estão num bom momento, mas isso não quer dizer que não venham aqui lutar pela vitória", considerou.

Eric Bailly, defesa do Manchester United, realçou esta segunda-feira a relevância do encontro frente ao Benfica, em Old Trafford, referente à 4.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, lembrando que um bom resultado deve carimbar o apuramento dos red devils para os oitavos-de-final."O jogo de amanhã [terça-feira] será muito importante para nós porque vencemos os três primeiros jogos e sentimos que um quarto triunfo nos deixa basicamente qualificados para a próxima fase. Se o fizermos, ganharemos imensa confiança", frisou o central na conferência de antevisão à partida de terça-feira (19H45).