O jogador dos red devils acredita mesmo que faria uma boa dupla com Lindelöf no centro da defesa de Mourinho: "É claro que espero começar a jogar com Lindelöf. Creio que encaixaríamos bem".

Eric Bailly já se vê a jogar com Lindelöf, central do Benfica que está perto de reforçar o Manchester United. O costa-marfinense elogiou o jogador das águias e mostrou-se ansioso por jogar ao seu lado."Espero jogar com Lindelöf. Esperemos que ele nos ajude. É um jogador muito bom, tem grandes qualidades e certamente vai fazer um bom trabalho caso venha para o Manchester United", referiu Bailly, em declarações reproduzidas pela imprensa sueca após o particular entre Costa do Marfim e os nórdicos, neste domingo.

Autor: Luís Miroto Simões