OFICIAL | Lista de la @SeFutbol Sub-21 para la #U21EURO / U21 Spain's Call up pic.twitter.com/qhgGOmaXQn — Selección Española (@SeFutbol) May 19, 2017

O lateral esquerdo benfiquista Alex Grimaldo foi esta sexta-feira convocado por Albert Celades, selecionador de Sub-21 da Espanha, para representar a seleção jovem do país vizinho no Europeu da categoria, que entre 16 e 30 de junho se realizará na Polónia. Numa lista de 23 nomes, nota para a ausência do portista Óliver Torres, que Celades preteriu em prol de outros nomes, como Mikel Merino, Marcos Llorente, Ceballos, Saúl, Denis Suárez, Carlos Soler ou Marco Asensio.Integrada no Grupo B, a Espanha será uma das adversárias de Portugal, num encontro marcado para 20 de junho. Para lá de Portugal e Espanha, o Grupo B conta ainda com as seleções da Macedónia e da Sérvia.

Autor: Fábio Lima