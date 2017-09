O Benfica vai avançar para a terceira escola em Espanha. Depois de Badajoz e Jaén, os encarnados apostam em Miguelturra, província de Ciudad Real, no centro do país vizinho. Fernando de Miguel e Ramón Fernández serão os responsáveis pela gestão do projeto, com crianças a partir dos 4 anos e até ao escalão de juvenis.De Espanha chegou também, sexta-feira, Ángel Morales, um jovem treinador em formação, que estará no Seixal a aprender até 15 de dezembro. Ángel Morales chega ao abrigo do protocolo com o IES Al-Qazeres.