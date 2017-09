As bilheteiras estão abertas até à hora do jogo mas, pela primeira vez nesta época em jogos da Liga, a assistência na Luz pode ficar aquém dos 50 mil espectadores. Os números oficiais só serão divulgados perto do final do desafio com o Paços de Ferreira, mas as expectativas não são as melhores, até pela sequência de resultados que a equipa tem alcançado.Frente ao Sp. Braga a Luz acolheu 58.826 adeptos, um número que baixou para 56.272 com o Belenenses. Diante do Portimonense o valor voltou a descer, para os 52.795 adeptos. Mais baixos foram os valores na Champions (38.323 diante do CSKA) e Taça CTT (24.160).