O Benfica poderá amanhã contar com um forte apoio nas bancadas do St. Jakob-Park, casa do Basileia. Apesar de ainda estarem alguns (muito poucos) bilhetes à venda, os 1.800 que foram enviados para a Luz esgotaram rapidamente. Até agora, 33 mil ingressos foram vendidos, sendo que a capacidade do estádio do Basileia (36 mil) também não deverá esgotar, por motivos de segurança sempre impostos pela UEFA.Refira-se que fonte do clube helvético explicou a Record que 22 mil bilhetes foram desde logo assegurados pelos sócios do Basileia com lugar cativo de época, pelo que, na verdade, o mais certo é que alguns emigrantes portugueses tenham garantido presença comprando diretamente nas bilheteiras do clube suíço. É, por isso, expectável que aos 1.800 ‘oficiais’ se somem mais algumas centenas de encarnados a pintar as bancadas.