Além da euforia natural dos líderes do campeonato, que passaram no difícil teste em Braga, depois de uma vitória ao Borussia Dortmund, também a formação flaviense irá ajudar a compor o reduto das águias. Apesar dos 450 quilómetros que separam Chaves da capital, vão sair de Trás-os-Montes vários autocarros com os 800 apoiantes da equipa que volta à Luz 18 temporadas depois.



O Benfica contar com mais de 50 mil adeptos nas bancadas, em partidas da Liga NOS, tem sido uma constante ao longo da época. Algo que apenas foi interrompido nos dois últimos encontros da Liga, frente ao Arouca (46.256) e Nacional (48.638). Uma tendência que se vai voltar a inverter.

O Estádio da Luz poderá voltar a registar uma assistência superior a 50 mil espectadores, o que, em jogos do campeonato, já não se verifica há um mês, desde que as águias golearam o Tondela (4-0), num jogo ao qual assistiram 56.053 adeptos.Os responsáveis do Benfica acreditam que no encontro desta noite (21 h), a equipa irá contar com um forte apoio, fruto dos quatro triunfos consecutivos, que atestam o bom momento que a equipa está a atravessar, mas sabem que esta estimativa está dependente da resposta dada pelos detentores de lugares de época.