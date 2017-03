Os encarnados esperam, no encontro com o Belenenses, uma assistência na ordem dos 55 mil espectadores, ainda que possam estar habilitadas a entrar 60 mil pessoas, considerando os detentores de lugares anuais.

A venda de bilhetes tem decorrido a bom ritmo. Sexta-feira, nas bilheteiras da Luz, restavam ingressos para poucas zonas do estádio – central e topo norte, no piso zero; e topo norte no piso três. Não obstante esta procura, os responsáveis do clube da Luz não acreditam que a lotação esgote.

