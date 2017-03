Rui Vitória ainda tem esperança na utilização de Fejsa, na receção ao Belenenses, mas esse é um cenário que ainda se encontra longe de estar garantido e é uma dúvida que apenas será desfeita mais perto do dia do jogo. O médio tem trabalhado com o restante plantel das águias, mas tendo em conta o histórico de lesões do jogador sérvio, ninguém ousa arriscar, enquanto este não se encontrar nas melhores condições físicas. Record sabe que ainda esta semana, quando a equipa se deslocou à Alemanha, para o encontro da Liga dos Campeões, o jogador continuou a trabalhar afincadamente no Seixal, tendo em vista o regresso, efetuando vários exercícios no relvado do centro de treinos.

O jogador, de 28 anos e que está de fora das opções de Rui Vitória há cerca de três semanas, fruto da lesão da tibiotársica esquerda, tem registado uma evolução positiva e o regresso estará mesmo cada vez mais próximo. Além disso, recorde-se que o selecionador da Sérvia, Slavoljub Muslin, conta com o jogador das águias para a partida de apuramento para o Europeu 2018, frente à Geórgia, agendada para dia 24. O que indica que terá informações por parte dos responsáveis do clube da Luz de que o jogador estará praticamente recuperado.