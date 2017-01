O Estádio da Luz vai chegar aos 15 milhões de espectadores na partida deste sábado diante do Boavista.

De acordo com os dados divulgados pelos encarnados, desde a inauguração do recinto, a 25 de outubro de 2003, já entraram no recinto dos encarnados um total de 14,953.920 milhões de adeptos.

Com expectativa de ultrapassar os 60 mil espectadores na partida diante dos axadrezados, as águias irão suplantar o número redondo dos 15 milhões.

Autor: Sérgio Krithinas