Continuar a ler

Assegurando que após a eliminação na Liga dos Campeões o Benfica "vai centrar as atenções nas provas nacionais", o responsável ainda deixou mais um aviso: "O futebol e esta indústria já não aceita mais que os jogos de bastidores se sobreponham às vitórias no campo".



A derrota sofrida em Dortmund ainda foi considerada um "resultado circunstancial", e Domingos Almeida Lima não deixou de assinalar a evolução que os tricampeões nacionais têm registado nas competições europeias.



"Somos uma marca global e um exemplo de trabalho sustentado de formação e inovação. Vejam o que alcançámos na UEFA em sub-20, a 'mini Champions', onde estamos pela segunda vez nas finais dando assim mais um prova de qualidade da formação da nossa academia, no Seixal. Vamos onde mais ninguém vai na Champions e, mais uma vez, chegámos aos oitavos-de-final. Estamos em 9º lugar no ranking da UEFA demonstrando o que muito temos feito e servindo de forte motivação para os próximos anos", concluiu. Assegurando que após a eliminação na Liga dos Campeões o Benfica "vai centrar as atenções nas provas nacionais", o responsável ainda deixou mais um aviso: "O futebol e esta indústria já não aceita mais que os jogos de bastidores se sobreponham às vitórias no campo".A derrota sofrida em Dortmund ainda foi considerada um "resultado circunstancial", e Domingos Almeida Lima não deixou de assinalar a evolução que os tricampeões nacionais têm registado nas competições europeias."Somos uma marca global e um exemplo de trabalho sustentado de formação e inovação. Vejam o que alcançámos na UEFA em sub-20, a 'mini Champions', onde estamos pela segunda vez nas finais dando assim mais um prova de qualidade da formação da nossa academia, no Seixal. Vamos onde mais ninguém vai na Champions e, mais uma vez, chegámos aos oitavos-de-final. Estamos em 9º lugar no ranking da UEFA demonstrando o que muito temos feito e servindo de forte motivação para os próximos anos", concluiu.

O vice-presidente do Benfica, Domingos Almeida Lima, assumiu a responsabilidade de fazer o habitual discurso na inauguração na casa de Castanheira do Ribatejo. Luís Filipe Vieira, a cumprir castigo, limitou-se a agradecer o apoio que recebeu, mas assistiu com toda a atenção às palavras do seu 'vice' que prometeu uma atenção especial das águias até ao final do campeonato."Nesta fase final da época vamos deixar muito claro nada nos irá distrair dos nossos objetivos e estamos muito atentos e determinados na denúnica de todas as situações que pretendam desvirtuar a verdade desportiva. Não existirá pressão ou lentidão de justiça que fique sem resposta adequada", afirmou Domingos Almeida Lima que, de seguida, se insurgiu quando ao castigo aplicado ao líder do clube encarnado: "É um castigo singular que foi aplicado ao nosso presidente por um simples desabafo numa conversa pessoal, quando todos os días assistimos nas rádios e nos jornais às maiores e mais diversas afirmações e calúnias em relação a tudo e a todos".

Autor: João Soares Ribeiro