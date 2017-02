Continuar a ler

O Chaves regressa ao Estádio da Luz, quase 18 anos depois. Foi a 14 de maio de 1999 a última vez que a equipa transmontana jogou no reduto das águias, então orientadas por Shéu Han, hoje secretário-técnico da equipa de Rui Vitória. Os golos benfiquistas foram apontados por Tahar, Poborsky, Nuno Gomes e Cadete, enquanto o do Chaves foi marcado por Carlos Perez.



Se apenas a história contasse, Rui Vitória teria muitos motivos para sorrir. Afinal, o Chaves, adversário do Benfica de sexta-feira no jogo da 23.ª jornada da Liga NOS (21 horas), é uma das seis equipa da Liga que nunca venceu no Estádio da Luz, o que no caso da equipa transmontana ainda é mais significativo por ter jogado no relvado dos encarnados em 16 ocasiões, das quais 13 foram para o campeonato - as restantes 3 foram em jogos da Taça da Liga.O máximo que o clube flaviense conseguiu até hoje foram dois empates e, imagine-se, aconteceram há 29 anos. Foi a 20 de março de 1988 que o Chaves conseguiu o melhor resultado da história na Luz, de onde saiu com um empate por 1-1, em jogo do campeonato. Aliás, o outro empate (0-0) havia acontecido na época imediatamente anterior, numa partida disputada a 22 de março de 1987.

Autor: Vanda Cipriano