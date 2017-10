Adel Taarabt: Has a better dribble success rate (93.8%) than any other player in Europe's top 5 leagues this season (15+ dribbles) pic.twitter.com/fTeQMpZV6b — WhoScored.com (@WhoScored) 6 de outubro de 2017

O portal 'Who Scored', que utiliza os dados estatísticos da Opta, atribuiu esta sexta-feira o estatuto de driblador mais eficaz da cinco principais ligas da Europa ao marroquino Adel Taarabt. Sim, leu bem. Taarabt, o marroquino que passou pelo Benfica sem deixar saudades - ainda está vinculado às águias até 2020 -, comanda um dado estatístico de certa forma importante, por ter uma incrível percentagem de 93,8% de dribles bem sucedidos (a estatística engloba todos os jogadores que tenham 15 ou mais).Para se ter noção do feito que esta estatística representa, o marroquino, de 28 anos, que atualmente representa o Génova, supera nesta estatística particular o brasileiro Neymar ou o argentino Lionel Messi, os dois jogadores que mais vezes nas principais Liga conseguiram dribles bem sucedidos. Contudo, e como aqui o que vale é a percentagem de dribles com sucesso, o primeiro tem apenas 70,7% (tentou 65 e conseguiu 46), ao passo que o segundo tem 70% (tentou 60 e conseguiu 42). A título de curiosidade, Taarabt tem apenas 16 dribles feitos até ao momento na Serie A, tendo apenas falhado um.

Autor: Fábio Lima