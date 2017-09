Foi preciso esperar pela sétima jornada da Liga NOS para que Rui Vitória estreasse Júlio César a titular na presente edição da prova. Depois de um arranque de época com Bruno Varela na baliza, o técnico promoveu o regresso do veterano, de 38 anos, no jogo de 4ª feira com o Sp. Braga, a contar para a Taça CTT.Na receção ao Paços de Ferreira, Vitória decidiu manter a aposta no brasileiro, titular indiscutível em 2014/15, até aparecer... Ederson.