Os responsáveis do Benfica estão bastante atentos à evolução de André Ferreira, guarda-redes que esta época tem sido o habitual titular da equipa B, e a hipótese de o jovem de 20 anos poder vir a intregrar o plantel principal não está descartada.Além de já ter feito parte de convocatórias de Rui Vitória, o guardião tem aproveitado as lesões que esta temporada já afastaram Ederson e Júlio César para vir a trabalhar de forma regular com a equipa. Tem mesmo sido uma presença regular no aquecimento antes do início dos jogos, experiência que também Fábio Duarte, guardião dos juniores, já vivenciou.