"Dez dos últimos 11 campeões da Europa terminaram em primeiro do respectivo grupo. Começar bem parece ser importante. A excepção ocorreu em 2010 com o Inter, que precisou de ganhar na 6.ª jornada ao Rubin Kazan para afastar a formação russa e assim ficar no segundo posto, atrás do Barcelona. No entanto, nas rondas a eliminar, mostrou ser insuperável", refere a notícia, afastando assim da luta PSG, Benfica, Manchester City, Bayern, Leverkusen, Real Madrid, FC Porto e Sevilha.



Depois, a UEFA prossegue a análise. "A equipa com melhor registo defensivo após a fase de grupos não venceu a prova desde que o atual formato foi introduzido, em 2003. Em 2009, a linha defensiva do Barcelona era 18.ª. Parece ser aconselhável ter esses erros defensivos numa fase inicial para melhorar depois, apesar de haver um limite: nenhuma equipa venceu o troféu depois de sofrer mais de oito golos na fase de grupos", pode ler-se. Este critério, acaba por deixar de fora Juventus, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Benfica, Manchester City e Real Madrid.



No que diz respeito à experiência, é o Leicester City quem fica a perder. "Nenhum clube que passou pela primeira vez da fase de grupos atingiu a final no formato atual. O Villarreal esteve perto em 2006 quando o Arsenal levou a melhor com um total de 1-0 na meia-final, com Juan Riquelme a ver um penálti seu ser defendido por Jens Lehmann à beira do fim, que poderia ter levado a contenda para prolongamento", acrescenta a UEFA.



E a história deixa poucas dúvidas. "Vinte e uma formações sagraram-se campeãs da Europa no curso das primeiras 42 edições; 19 épocas passaram e apenas um nome foi adicionado à lista, o do Chelsea. Se não ganhou antes a prova, parece ser bem mais difícil", refere ainda o estudo. Arsenal, Atlético Madrid, Leicester, Bayer Leverkusen, Manchester City, Monaco, Nápoles, PSG e Sevilha podem, assim, 'esquecer' a ambição de conquistar o título.



Na véspera do regresso da Liga dos Campeões - os oitavos-de-final arrancam esta quarta-feira com dois jogos: Benfica-Borussia Dortmund e PSG-Barcelona -, a UEFA analisou os resultados dos anos anteriores e chegou à conclusão que o Barcelona ficará com o troféu deste ano, a entregar na final que se realiza a 3 de junho, em Cardiff.Numa publicação no respetivo site oficial, o organismo máximo do futebol europeu começa por lembrar que, há precisamente um ano, acertou no nome do vencedor da temporada passada (o Real Madrid) e explicou os quatro critérios que teve em conta naquilo que considera "um estudo altamente científico": vencedor do grupo, cometer erros no começo, experiência como campeão e lições da história.