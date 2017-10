O encaixe financeiro que a SAD benfiquista se tem acostumado a realizar com as campanhas europeias – desde que Rui Vitória assumiu o comando técnico, o mínimo foram os 'oitavos' da Champions – terá forçoso impacto imediato na abordagem das águias ao mercado invernal.Afinal, apesar de matematicamente ainda ser possível o apuramento para a próxima fase (estão 9 pontos em disputa), o cenário mais verosímil é que tal não aconteça. Sobra, por isso, a luta pelo terceiro lugar, que dará acesso aos 16 avos-de-final da Liga Europa, competição onde as receitas caem a pique.Se, ao não seguir em frente na Champions, o Benfica 'abdica' de 6 milhões de euros, basta dizer que a... vitória na Liga Europa rende 6,5 milhões. O menor recheio dos cofres – e é até possível o último lugar no Grupo A – fará toda a diferença no ataque a janeiro.

Autor: Filipe Pedras